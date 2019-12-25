В понедельник в Петербурге будет +13 и небольшие дожди

Температура воздуха ночь и днем практически одна и та же.

В понедельник, 12 октября, в Петербурге ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью будет переменный ветер 1-4 м/с, а днем порывы западных направлений составят 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +9...+11 градусов, а днем немного поднимется ― до +13 градусом.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что синоптики спрогнозировали сильные морозы в России.

Фото: Piter.TV