Жаркая погода вернется в Петербург в начале недели

Воздушные массы прогреются до +25...+27 градусов.

В понедельник, 22 августа, в Петербурге ожидается переменная облачность. В город вернется жара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики рассказали, что ночью температура воздуха будет такой же, как днем 21 августа. Уже утром в город начнет возвращаться зной, воздушные массы прогреются до +25...+27 градусов.

Подует юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление в ночные часы будет слабо понижаться, а днем меняться мало, предупредили специалисты.

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Фото: Piter.tv