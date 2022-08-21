В Муринском парке появится корт для игры в городки

В 2022 году проект обещают сдать.

В Муринском парке появится орт для игры в городки. Проект предложила местная жительница в рамках программы "Твой бюджет". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

Как рассказала жительница поселения, ранее подобных оборудованных площадок в Калининском и Выборгском районах не было. Елена Лебедева поведала, что идея создать корт для местных жителей возникла у нее еще два года назад. Коллеги по районной бюджетной комиссии ее поддержали.

Работы по проектированию начались в прошлом году. В 2022 году проект обещают сдать.

Ранее на Piter.tv: жительница Петербурга купила в магазине конфеты с личинками насекомых.

Видео: Телеграм / Корабельников Онлайн