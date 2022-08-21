  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:42
118
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Муринском парке появится корт для игры в городки

0 0

В 2022 году проект обещают сдать.

В Муринском парке появится орт для игры в городки. Проект предложила местная жительница в рамках программы "Твой бюджет". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

Как рассказала жительница поселения, ранее подобных оборудованных площадок в Калининском и Выборгском районах не было. Елена Лебедева поведала, что идея создать корт для местных жителей возникла у нее еще два года назад. Коллеги по районной бюджетной комиссии ее поддержали. 

Работы по проектированию начались в прошлом году. В 2022 году проект обещают сдать.

Ранее на Piter.tv: жительница Петербурга купила в магазине конфеты с личинками насекомых.

Видео: Телеграм / Корабельников Онлайн

Теги: досуг, корабельников, корт для игры в городки, муринский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии