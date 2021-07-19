Жительница Петербурга купила в магазине конфеты с личинками насекомых

В подобных случаях юристы рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор и на фабрику.

Петербурженка обнаружила в недавно купленных конфетах из гипермаркета личинки насекомых. Об этом женщина рассказала в группе "Черный список Питер | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Огорченная покупательница пожаловалась, что открыла упаковку вечером и в сумерках не заметила мелких червей. Съела она половину пачки.

Утром увидела и была в ужасе от осознания того, сколько я съела с личинками. Пострадавшая

В подобных случаях юристы рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор и на фабрику. Сотрудники должны организовать проверку сырья и технологии производства.

Ранее на Piter.tv: петербуржец предложил запретить кареты в центре города.

Фото: ВКонтакте / Черный список Питер | Санкт-Петербург