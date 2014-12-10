В Петербурге суд закрыл бар "Блуждающий форвард" на 90 дней из-за нарушений санитарных норм

Среди выявленных нарушений — неразделенные потоки сырья и готовой продукции.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга временно закрыл бар "Блуждающий форвард" на 90 дней из-за серьезных нарушений санитарных норм. В ходе проверки, проведенной 29 июля 2024 года, инспекторы обнаружили, что бар нарушает правила организации работы на кухне и санитарные требования. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Среди выявленных нарушений — неразделенные потоки сырья и готовой продукции, отсутствие москитной сетки на окнах, захламленное помещение, наличие мух, а также одежда персонала, которая хранилась прямо на полу в туалетной комнате. Бар не контролировал качество фритюрного масла с мая, не вел учет отходов и не соблюдал нормы шума в ночное время, что мешало жителям дома.

Индивидуальный предприниматель Андрей Башлаев пообещал исправить все нарушения.

В сентябре в Петербурге на 90 суток закрыли "Артис-Детское питание" из-за нарушений санитарных норм.

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