Тёплая погода в Петербурге сохранится в течение предстоящих суток

Дожди также продолжат идти.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на эту рабочую неделю.

Уже утром на западе области начался дождь, так как температура воздуха начала быстро повышаться. В Санкт-Петербурге температура воздуха продолжает повышаться, хотя уже сейчас + 6 градусов. Александр Колесов, синоптик

Тёплая погода сохранится в течение предстоящих суток (+4…+6 градусов). Циклон медленно уходит на северо-восток, а Петербург остаётся в его южной части. Дожди также продолжат идти.

Конечно, сейчас весь снег продолжит активно таять, поэтому о состоянии дорог и переходов через них даже неудобно писать, все сами всё понимают. Александр Колесов, синоптик

В Петербурге 16-17 марта немного похолодает, осадки закончатся. В ночные часы будет небольшой минус, днём до +2…+4 градусов.

C 15 марта в Петербурге вступает в силу запрет выхода на лёд водоёмов, расположенных в черте города.

Фото: Piter.tv