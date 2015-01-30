  1. Главная
Первый мокрый снег дойдет до Ленобласти к вечеру 14 октября
Сегодня, 10:58
153
0 0

А днем в среду в наш регион начнет поступать теплый воздух.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшее время. По словам специалиста, циклон принес в Москву снег. Этот циклон поднимется на север к Вологде, а Ленобласть он забросит дополнительным холодным воздухом, поэтому осадки местами будут с мокрым снегом. 

Но сразу отмечу, много снега не будет, это только отдельные первые снежинки, которые можно будет увидеть вечером 14 октября и ночью 15 октября. 

Александр Колесов, синоптик 

Днем в среду в наш регион начнет поступать теплый воздух, и 16 октября с новым циклоном с запада придет непродолжительное потепление. Столбики термометров покажут выше +10 градусов. К выходным вновь похолодает. 

Но тут хочу напомнить, что и в долгосрочном прогнозе на октябрь мы ждали похолодание именно в третьей декаде месяца. Так что пока все совпадает. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: северное сияние озарило небо под Петербургом в ночь на 12 октября. 

Фото: unsplash

