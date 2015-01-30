Первый мокрый снег дойдет до Ленобласти к вечеру 14 октября

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшее время. По словам специалиста, циклон принес в Москву снег. Этот циклон поднимется на север к Вологде, а Ленобласть он забросит дополнительным холодным воздухом, поэтому осадки местами будут с мокрым снегом.
Но сразу отмечу, много снега не будет, это только отдельные первые снежинки, которые можно будет увидеть вечером 14 октября и ночью 15 октября.
Александр Колесов, синоптик
Днем в среду в наш регион начнет поступать теплый воздух, и 16 октября с новым циклоном с запада придет непродолжительное потепление. Столбики термометров покажут выше +10 градусов. К выходным вновь похолодает.
Но тут хочу напомнить, что и в долгосрочном прогнозе на октябрь мы ждали похолодание именно в третьей декаде месяца. Так что пока все совпадает.
Александр Колесов, синоптик
