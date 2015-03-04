Синоптики обещают 9 июня ливни и до +17 градусов в Петербурге

Погода в понедельник будет облачная.

Согласно данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, в начале новой рабочей недели погода в Петербурге и Ленобласти останется пасмурной и дождливой. Ночью с 8 на 9 июня ожидается небольшой дождь местами, а днём осадки усилятся, в некоторых районах возможны сильные ливни.

Ветер ночью будет юго-восточным и восточным слабым, а днём сменится на северо-восточный и северный, к вечеру — на северо-западный и западный умеренный. Температура воздуха составит ночью +11…+13 °C, днём +15…+17 °C. Атмосферное давление продолжит понижаться.

"Завтра регионы окажутся под влиянием циклона, пришедшего с юга Республики Беларусь. С утра начнутся осадки, которые охватят практически всю область. Восточные районы могут получить небольшую передышку, а вот запад и сам Петербург окажутся под продолжительным, а местами и сильным дождём" главный синоптик Петербурга Александр Колесов

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти проверяют информацию о гибели рыбы в реках Войтоловка и Мга.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")