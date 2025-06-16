В Петербурге 9 марта потеплеет до +5 и пройдут дожди

Зато в Ленинградской области ожидается до +11 градусов.

Первая рабочая неделя весны начнётся в Петербурге с облачной погоды и дождей. Во второй половине дня 9 марта в городе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. В Ленинградской области воздух прогреется до +11 градусов, но на востоке сохранятся заморозки до -10, предупреждают синоптики.

В Северной столице облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0…-2 градуса, днём поднимется до +3…+5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём начнёт понижаться.

В 47 регионе также облачно с прояснениями. Ночью на востоке местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег. Днём в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь, на востоке — с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, на востоке местами до -10 градусов. Днём воздух прогреется от +1 до +6 градусов, на юге местами до +11 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург встретил весну грачиными свадьбами и делёжкой квартир.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")