В Петербурге и Ленобласти 9 марта ожидается гололедица и небольшая облачность

Температурные качели — зима продолжает не отпускать.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, а днём — переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер западный и северо-западный, умеренный, но в прибрежных районах ночью возможны порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью составит -1...+1°C, днём потеплеет до +3...+5°C.

Ночью и утром на дорогах местами ожидается гололедица, что может создать сложности для водителей. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днём — повышаться.

Жителям и гостям Санкт-Петербурга и Ленинградской области рекомендуется быть внимательными на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Ранее Piter.TV сообщал, что количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Ленобласти увеличилось до двух.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"