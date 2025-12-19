В начале рабочей недели в Петербурге ожидается снег, гололедица и потепление

Днём в понедельник температура в городе поднимется до -6 градусов.

Первый рабочий день недели в Петербурге будет пасмурным и снежным. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник в городе облачно, пройдёт небольшой снег, который ночью ожидается местами, а днём — более устойчиво.

Ночью температура опустится до -12...-14°C, днём воздух прогреется до -6...-8°C. Ветер ночью будет северо-западным и западным, днём сменится на юго-западный и западный умеренный.

Главной опасностью дня станет гололедица, которая, по прогнозам синоптиков, сформируется местами на дорогах. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В Ленинградской области погодные условия будут немного суровее. Ночью там ожидается -12...-17°C, днём — от -6 до -11°C. Небольшой снег пройдёт ночью местами, а днём — в большинстве районов. На всей территории региона также прогнозируется гололедица.

Ранее Piter.TV сообщал, что после заморозков в Петербурге началось медленное, но устойчивое потепление.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")