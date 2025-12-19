После заморозков в Петербурге началось медленное, но устойчивое потепление

Ночные морозы ещё сильны, но днём столбики термометров поднимутся до -10 градусов.

В Санкт-Петербурге наступает период постепенного потепления, хотя ночи по-прежнему остаются морозными. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Прошедшей ночью самая низкая температура была зафиксирована уже после её завершения. В центре города столбик термометра опустился до -15,4 °C, на юге — до -12…-13 °C. Однако распределение холода отличалось от предыдущих суток: наиболее морозными стали северные и западные районы мегаполиса, где температура понизилась до -16…-17 °C, а в Курортном районе — до -20…-21 °C.

Вчерашний солнечный день показал нам хороший суточный ход температуры от ночи ко дню. И сегодня снова будет примерно так.

Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга

При этом ветер будет практически отсутствовать, что сделает погоду после полудня комфортной для зимних прогулок. Устойчивая тенденция к смягчению погоды продолжится и в воскресенье, 8 февраля. Ожидается, что дневная температура повысится до -6…-8 °C.

