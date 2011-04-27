В воскресенье в Петербурге и Ленобласти ожидаются заморозки, но без дождей

Ночью в Ленобласти температура воздуха опустится до -1 градуса.

В воскресенье, 28 сентября, жителей Петербурга и Ленинградской области ждет прохладная, но преимущественно сухая погода. Как сообщают метеорологи, осадки будут незначительными, а атмосферное давление продолжит повышаться.

В Северной столице прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+7°C, днем столбики термометров поднимутся до +11…+13°C. Ветер северо-восточный и восточный умеренный.

В Ленинградской области ночью ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди, днем — переменная облачность без осадков. Температурный режим будет более контрастным: ночью +2…+7°C, в отдельных районах возможны заморозки до -1°C. Днем воздух прогреется до +9…+14°C. Ветер восточных направлений умеренный.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")