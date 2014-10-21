В Петербурге и Ленобласти 27 апреля ожидаются мокрый снег, гололедица и порывистый ветер

В понедельник в городе ночью похолодает до -1 градуса.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 27 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождём, днём — местами небольшой. Ветер северо-западный и северный, умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градус, днём — +6…+8 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В Ленинградской области характер погоды похожий: облачно, днём с прояснениями. Ночью в большинстве районов осадки в виде мокрого снега и снега. Днём на западе местами небольшой снег, на востоке — небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег. Местами ожидается налипание мокрого снега, ночью — метель. Ветер северо-западный и северный, умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днём +3…+8 градусов. На дорогах сохранится сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в понедельник и вторник северный ветер усилится ещё сильнее, но уже по всей территории области..

