В Петербург 1 марта придёт весна с дождями и плюсовой температурой

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и слабом тумане ночью

Первое воскресенье весны, 1 марта, принесёт в Петербург и Ленинградскую область облачную погоду и осадки. В городе ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, а в области — с мокрым снегом. Ночью местами возможен туман, на дорогах сохранится гололедица.

В Северной столице ожидается облачно. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём осадки усилятся — небольшие, местами умеренные дожди. Ночью местами слабый туман. Ветер ночью переменный слабый, днём сменится на юго-восточный и южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днём +1…+3 градуса. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днём начнёт понижаться. На дорогах местами гололедица.

В 47 регионе также облачно. Ночью местами ожидаются небольшие дожди и морось, днём — небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днём юго-восточный и южный умеренный. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днём 0…+5 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днём понижаться. На дорогах гололедица.

Ранее Piter.TV сообщал, что зима в Петербурге побила рекорд тридцатилетней давности.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")