В Петербурге и области 1 февраля ожидаются морозы до -30 градусов

Сильные морозы, гололедица и изморозь создадут сложные условия на дорогах и потребуют от жителей региона особой осторожности.

В воскресенье, 1 февраля, на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области придут крепкие морозы. Синоптики прогнозируют понижение температуры в отдельных районах области до -30 градусов, в городе будет немного теплее, но также морозно.

В Санкт-Петербурге ночью ожидается переменная облачность, температура опустится до -17...-19°C, а в некоторых районах возможно похолодание до -23°C. Днём будет -15...-17°C. Временами пройдёт небольшой снег, возможна изморозь. Ветер северный и северо-восточный, днём умеренный. На дорогах сохранится гололедица.

В Ленинградской области морозы будут ещё сильнее. Ночью столбики термометров покажут -25...-30°C, в отдельных районах -17...-22°C. Днём прогнозируется -14...-19°C, местами до -21°C. Погода будет переменной облачности, местами с небольшим снегом и изморозью. Ветер северный и северо-восточный умеренный. На автодорогах сформируется гололедица.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")