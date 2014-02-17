Петербург 16 марта ожидает облачная погода с осадками и гололедицей

Температурные качели продолжатся.

В воскресенье, 16 марта, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, а днём — снег и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный и западный, днём переходящий к северо-западному, умеренный. Ночью и в начале дня местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток составит -1...+1 градус.

На дорогах сохранится гололедица, что потребует от водителей и пешеходов повышенной осторожности. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днём — повышаться.

ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рекомендует жителям и гостям города быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании поездок и прогулок.

Ранее Piter.TV сообщал, что Колесов рассказал, когда в Петербург вернется тепло.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"