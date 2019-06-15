Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется тепло

Что касается сегодняшнего дня, 14 марта, ближе к вечеру жители смогут увидеть солнце.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город вернется тепло. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Что касается сегодняшнего дня, 14 марта, ближе к вечеру жители смогут увидеть солнце. Осадку будут идти всю первую половину суток, поскольку Петербург находится в холодной воздушной массе с отрицательными температурами. Ветер усилится до 15 м/с, объявлен "желтый" уровень опасности.

Весеннее тепло дойдет до Северной столицы к середине следующей недели – 19-20 марта.

Фото: Piter.TV