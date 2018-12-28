В Петербург и область пришли аномальные морозы: синоптики обещают до -32 градусов

Осадков не ожидается, однако на дорогах сохранится гололедица.

Ночь на воскресенье, 15 февраля, станет самой холодной в 2026 году. Синоптики прогнозируют в Ленинградской области до 32 градусов мороза ночью, в Петербурге столбики термометров опустятся до -25.

В городе на Неве установится переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, однако местами возможна изморозь. Ветер ночью северный и северо-западный, днем сменится на слабый южный. Температура воздуха в темное время суток составит -19…-21 градус, в окрестностях — до -23…-25. Днем в воскресенье ожидается -11…-13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться ночью, днем существенных изменений не предвидится.

В Ленобласти погода окажется еще суровее. Переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь. Ветер северный и северо-западный ночью, днем — слабый южный. Ночная температура по области опустится до -20…-25 градусов, а местами (вероятно, в восточных районах) — до -27…-32. Днем ожидается -9…-14, местами до -17 градусов.

На дорогах как в городе, так и в области сохраняется гололедица. Водителей и пешеходов призывают к предельной осторожности.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")