Понедельник Петербург встретит теплом и кратковременным дождём

В Ленобласти воздух прогреется до +17 градусов.

Начало новой рабочей недели в Петербурге и Ленинградской области будет тёплым, но с кратковременными осадками. В понедельник, 13 апреля, воздух в городе прогреется до +13 градусов, в регионе — местами до +17. Ночью и утром возможен небольшой дождь, сообщают синоптики.

Переменная облачность будет преследовать Петербург весь день. Ночью без существенных осадков, утром и днём местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменный, днём восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, местами до -1 градуса, днём +11…+13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В 47 регионе местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменный, днём восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём +9…+14 градусов, местами на востоке до +17 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.TV