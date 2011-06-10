Петербург 10 марта ожидает облачная погода с прояснениями и гололедицей на дорогах

В начале новой рабоче недели атмосферное давление в регионе будет постепенно понижаться.

В ближайшие сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, в пригородах местами возможно понижение до -4 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

Ветер ночью будет переменным и слабым, а утром и днём усилится до умеренного, с юго-восточным направлением. Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица, поэтому автомобилистам стоит быть осторожными.

Атмосферное давление в регионе будет постепенно понижаться, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ранее Piter.TV сообщал, что вечером 8 марта жители Всеволожского района Ленинградской области стали свидетелями северного сияния.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"