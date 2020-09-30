В Петербурге и Ленобласти 30 марта обещают до +15 градусов

Осадков не ожидается.

В воскресенье, 30 марта, в Петербурге и Ленобласти прогнозируется ясная погода без осадков. Ночью столбики термометров покажут +4...+6 градусов, в пригородных районах возможно похолодание до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+15 градусов, на побережье Финского залива будет немного прохладнее - +9...+11 градусов. Ветер южный, ночью слабый, днем усилится до умеренного. Атмосферное давление продолжит плавно снижаться.

Метеорологи отмечают, что такая погода на 3-5 градусов теплее среднестатистических значений для конца марта. Благоприятные условия сохранятся для весенних прогулок и проветривания помещений. На побережье залива стоит учитывать возможный прохладный бриз.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы наблюдали солнечное затмение почти 1,5 часа.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"