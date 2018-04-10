Петербург и Ленобласть ждут дожди и прохладная погода в начале рабочей недели

В ночь на 30 июня столбики термометров покажут около +12 градусов.

В понедельник, 30 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится облачная погода с осадками. Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии, ночью ожидается дождь, а днем — кратковременные осадки. Временами возможны прояснения.

Температура воздуха ночью составит +12…+14°C, днем потеплеет до +17…+19°C. Ветер северо-западный и северный, умеренный, ночью с сильными порывами. Атмосферное давление существенно не изменится ночью, а утром и днем начнет постепенно повышаться.

Жителям региона стоит быть готовыми к переменчивой погоде и иметь при себе зонты. Циклон "Корнелиус" продержится над Северной столицей несколько дней.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцев предупредили о временных скоплениях воды из-за дождей.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")