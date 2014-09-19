Новая рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с ливней и гроз

Столбики термометров покажут до +16 градусов.

В ближайшие сутки в Северной столице ожидается переменчивая погода. Ночью будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Днем прогнозируются местами ливни и грозы.

Ветер ночью переменный слабый, днем усилится до умеренного и сменит направление на восточное. Температура воздуха составит ночью +9...+11°C, днем потеплеет до +14...+16°C.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", атмосферное давление ночью повысится, а днем начнет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский мегавелосипед попал в Книгу рекордов России.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")