В Петербурге и Ленобласти 23 марта воздух прогреется до +10 градусов

Будет солнечно.

ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщает о малооблачной погоде без осадков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ветер будет слабым, южных направлений. Температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса, местами возможно понижение до -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов, однако на побережье Финского залива температура будет ниже – до +5 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем начнет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что ещё двух серых тюленят приняли на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"