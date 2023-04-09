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В Петербурге и Ленобласти 23 марта воздух прогреется до +10 градусов
Сегодня, 17:56
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В Петербурге и Ленобласти 23 марта воздух прогреется до +10 градусов

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Будет солнечно.

ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщает о малооблачной погоде без осадков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ветер будет слабым, южных направлений. Температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса, местами возможно понижение до -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов, однако на побережье Финского залива температура будет ниже – до +5 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем начнет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что ещё двух серых тюленят приняли на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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