Начало новой рабочей недели в Петербурге и Ленобласти будет дождливым

Синоптики обещают небольшое похолодание.

В Петербурге и Ленобласти в начале новой недели ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями в ночные часы. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём осадки усилятся до умеренных.

Температура воздуха составит ночью +5...+7°C, днём потеплеет до +9...+11°C. Ветер ночью будет переменным слабым, днём сменится на северо-восточный и восточный умеренный. Атмосферное давление продолжит слабо повышаться, по данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики рекомендуют жителям региона не забывать зонты и тёплую одежду, особенно в утренние и вечерние часы, когда вероятность осадков наиболее высока. Погодные условия могут осложнить движение на дорогах, поэтому водителям следует быть внимательнее.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург побил температурный рекорд.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"