В Петербурге и Ленобласти 10 мая ожидается прохладная погода без осадков

Днём столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов.

В субботу, 10 мая, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный будет колебаться от слабого до умеренного. Ночные температуры составят +1...+3°C, дневные - +9...+11°C.

Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", атмосферное давление ночью незначительно повысится, а днем останется практически без изменений.

Ранее Piter.TV сообщал, что до середины мая в Петербурге и Ленобласти периодически будет идти снег.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")