  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в четверг будет дождливо и до +22 градусов
Сегодня, 8:40
113
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в четверг будет дождливо и до +22 градусов

0 0

Погоду сформирует северо-восточная периферия циклона с центром над Прибалтикой.

Основную роль в формировании условий погоды на территории Петербурга 9 июля будет играть северо-восточная периферия циклона с центром над Прибалтикой. Как рассказал синоптик Михаил Леус, в такой ситуации ожидается облачность с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами. 

Температура воздуха в городе +20…+22 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 миллиметров рт. ст., что ниже нормы. 

В пятницу, 10 июля, днем местами кратковременные дожди, ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов. 

Ранее на Piter.TV: синоптик Александр Колесов прокомментировал необычное погодное явление, которое 6 июля заметили жители Приморского и Петродворцового районов. Некоторые приняли его за смерч, однако, по словам специалиста, это был так называемый узкий хвост. 

Фото: Piter.TV 

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии