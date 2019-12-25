В Петербурге в четверг будет дождливо и до +22 градусов

Погоду сформирует северо-восточная периферия циклона с центром над Прибалтикой.

Основную роль в формировании условий погоды на территории Петербурга 9 июля будет играть северо-восточная периферия циклона с центром над Прибалтикой. Как рассказал синоптик Михаил Леус, в такой ситуации ожидается облачность с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами.

Температура воздуха в городе +20…+22 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 10 июля, днем местами кратковременные дожди, ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

Ранее на Piter.TV: синоптик Александр Колесов прокомментировал необычное погодное явление, которое 6 июля заметили жители Приморского и Петродворцового районов. Некоторые приняли его за смерч, однако, по словам специалиста, это был так называемый узкий хвост.

Фото: Piter.TV