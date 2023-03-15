Мокрый снег с дождем ожидается в Петербурге 9 апреля

Температура воздуха днем – +2...+4 градуса.

В среду в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой осадки. На город местами ночью опустится небольшой снег, а днем прогнозируют снег и мокрый снег, местами переходящий в дождь, – сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в ночное время суток составит -1...-3 градуса, в дневное – повысится до +2...+4 градусов.

Ветер ночью западный, северо-западный умеренный, днем северо-западный, северный умеренный, в прибрежных районах местами порывы сильного. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью местами, преимущественно на западе региона, пройдёт небольшой снег. Утром и днем снег также ожидается снег, местами переходящий в дождь. Ветер ночью западный, северо-западный 4-9 м/с, днем северо-западный, северный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, местами до -10, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.TV