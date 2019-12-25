В Ленобласти 9 апреля будет до +5 градусов и снег

Местами порывы ветра до 15 м/с.

В середине рабочей недели в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 9 апреля местами, преимущественно на западе региона, пройдёт небольшой снег. Утром и днем снег также ожидается снег, местами переходящий в дождь. Ветер ночью западный, северо-западный 4-9 м/с, днем северо-западный, северный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, местами до -10, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Инфографика: МЧС Ленобласти

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что с 9 на 10 апреля и с 10 на 11 апреля через регион пройдут два циклона со снегом и с похолоданием.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Шедеврум)