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В Петербурге 8 сентября ожидается летняя погода
Сегодня, 8:00
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В Петербурге 8 сентября ожидается летняя погода

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Ожидаются небольшая облачность и полное отсутствие дождей.

Погоду в Петербурге в воскресенье, 8 сентября, продолжит формировать северо-западная периферия обширного барического максимума. В такой ситуации ожидаются небольшая облачность и полное отсутствие дождей, рассказал синоптик Михаил Леус. 

Температура воздуха в городе +23…+25 градусов, в Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 9 сентября, без осадков и +24…+26 градусов. 

Ранее на Piter.TV: жара вновь окрасила Финский залив в ядовито-зеленый цвет. 

Фото: Piter.TV

Теги: михаил леус, погода в сентябре
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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