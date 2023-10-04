В Петербурге 8 сентября ожидается летняя погода

Погоду в Петербурге в воскресенье, 8 сентября, продолжит формировать северо-западная периферия обширного барического максимума. В такой ситуации ожидаются небольшая облачность и полное отсутствие дождей, рассказал синоптик Михаил Леус.
Температура воздуха в городе +23…+25 градусов, в Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 миллиметров рт. ст., что выше нормы.
В понедельник, 9 сентября, без осадков и +24…+26 градусов.
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Фото: Piter.TV
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