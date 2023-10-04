В Петербурге 8 сентября ожидается летняя погода

Ожидаются небольшая облачность и полное отсутствие дождей.

Погоду в Петербурге в воскресенье, 8 сентября, продолжит формировать северо-западная периферия обширного барического максимума. В такой ситуации ожидаются небольшая облачность и полное отсутствие дождей, рассказал синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха в городе +23…+25 градусов, в Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 9 сентября, без осадков и +24…+26 градусов.

Ранее на Piter.TV: жара вновь окрасила Финский залив в ядовито-зеленый цвет.

Фото: Piter.TV