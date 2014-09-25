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Со среды в Петербурге начинается потепление
Сегодня, 8:27
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Со среды в Петербурге начинается потепление

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Сегодня пройдут кратковременные дожди.

На погоду в Петербурге в среду, 8 июля, окажет влияние очередной атлантический циклон. Выходя своим центром в районы Прибалтики, он принесет обширные поля облаков, местами вызовет кратковременные дожди и начнет процессы повышения температуры, рассказал синоптик Михаил Леус. 

Температура воздуха в городе +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Подует восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров рт. ст., что ниже нормы. 

В четверг, 9 июля, тоже ожидаются кратковременные дожди, ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градуса. 

Ранее синоптик Александр Колесов сообщал, что к выходным можно рассчитывать на температуру в районе +25 градусов и выше. 

Фото: Piter.TV 

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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