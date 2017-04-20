Со среды в Петербурге немного потеплеет

К выходным можно рассчитывать на температуру воздуха в районе +25 градусов и выше.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается на этой неделе.

Сначала будут кратковременные дожди, ливни с грозами, местами пройдет град и усилится ветер. Интенсивность осадков спадет через несколько дней.

Фон температуры 6 и 7 июля прогнозируют на отметках в +16…+18 градусов, со среды столбик термометра покажет +20 градусов. К выходным можно рассчитывать на температуру воздуха в районе +25 градусов и выше.

Ранее на Piter.TV: июнь в Северной столице оказался не холодным и дождливым, как можно было ожидать, а очень теплым. Средняя температура превысила климатическую норму на 2 градуса. По этой причине первый летний месяц 2026 года вошел в число 17 самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений.

Фото: Piter.TV