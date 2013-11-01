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В Петербурге 4 сентября антициклон удержит жару
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В Петербурге 4 сентября антициклон удержит жару

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Температура воздуха в Северной столице +26…+28 градусов, в Ленобласти +23…+28 градусов.

Петербург 4 сентября останется под влиянием юго-западной периферии обширного барического максимума. Он сформирует малооблачную и сухую погоду, с температурой, которая на 7-8 градусов превышает рамки климата, рассказал синоптик Михаил Леус. 

Температура воздуха в Северной столице +26…+28 градусов, в Ленобласти +23…+28 градусов. В такой ситуации в городе сегодня возможно обновление второго подряд суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Для 4 сентября он составляет +27,2 градусов и установлен в 1938 году. 

Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 772 миллиметра рт. ст., что выше нормы. 

В четверг, 5 сентября, без осадков и +23…+25 градусов. 

Фото: Piter.TV

Теги: аномальное тепло, михаил леус, погода в сентябре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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