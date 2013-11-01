В Петербурге 4 сентября антициклон удержит жару

Температура воздуха в Северной столице +26…+28 градусов, в Ленобласти +23…+28 градусов.

Петербург 4 сентября останется под влиянием юго-западной периферии обширного барического максимума. Он сформирует малооблачную и сухую погоду, с температурой, которая на 7-8 градусов превышает рамки климата, рассказал синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице +26…+28 градусов, в Ленобласти +23…+28 градусов. В такой ситуации в городе сегодня возможно обновление второго подряд суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Для 4 сентября он составляет +27,2 градусов и установлен в 1938 году.

Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 772 миллиметра рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 5 сентября, без осадков и +23…+25 градусов.

Фото: Piter.TV