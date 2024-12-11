До -15 градусов ожидается в Петербурге 4 февраля

Местам прогнозируется выпадение небольшого снега.

Во вторник в Северную столицу нагрянут настоящие зимние холода. Если верить прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью столбики термометров опустятся до -11... -13, местами до -15 градусов. Днем ожидается до -8... -10 градусов.

В целом погода будет облачная. Она принесет с собой небольшой снег на местах и северо-восточный переменный слабый ветер. На дорогах возможно образование гололедицы, а атмосферное давление будет повышаться в течение всего дня.

Напомним, что в Ленинградской области на завтра прогнозируется небольшой снег. Ветер ночью северный, северо-восточный 3-8 м/с, днем переменный слабый. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, местами -18...-23, днем -7...-12 градусов, местами до -15.

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