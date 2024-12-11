В Ленобласти ночью 4 февраля местами похолодает до -23 градусов

В Ленинградской области во вторник, 4 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер ночью северный, северо-восточный 3-8 м/с, днем переменный слабый. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, местами -18...-23, днем -7...-12 градусов, местами до -15.
На дорогах гололедица. Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти призвала водителей к осторожности из-за похолодания.
Фото: unsplash (Gary Fultz); МЧС
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