Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти призвала водителей к осторожности из-за похолодания

В инспекции напоминают, что в условиях гололедицы и ограниченной видимости важно выбирать безопасную скорость, которая позволит сохранить контроль над автомобилем.

Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратилась к автомобилистам с призывом скорректировать стиль вождения в связи с резким понижением температуры. Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, так как ухудшение погодных условий увеличивает риск аварийных ситуаций.

В инспекции напоминают, что в условиях гололедицы и ограниченной видимости важно выбирать безопасную скорость, которая позволит сохранить контроль над автомобилем. Также рекомендуется увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров, не убедившись в их безопасности. Особое внимание следует уделить проезду пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дорог.

Кроме того, Госавтоинспекция обращается к пешеходам с просьбой соблюдать осторожность при переходе проезжей части. В условиях плохой видимости необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Родителям советуют крепко держать детей за руку и использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей в темное время суток.

В ведомстве подчеркивают, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий в период неблагоприятных погодных условий.

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Фото: Piter.tv