В Комздраве рассказали о пострадавших в ДТП на трассе "Нарва"

В тяжелом состоянии находятся четыре человека.

В Комитете по здравоохранению Ленобласти рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе "Нарва" 2 февраля.

По информации областного комздрава, врачи Кингисеппской межрайонной больницы оказывают медицинскую помощь 13 пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП на федеральной трассе "Нарва".

В тяжелом состоянии находятся четыре человека: ребенок и трое взрослых, двое из которых переводятся в Ленинградскую областную больницу для дальнейшего лечения.

Девять пассажиров после осмотра врачей отправились домой без серьезных повреждений.

Ранее мы рассказали, что в аварии погибли два человека.

Фото: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области