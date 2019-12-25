К вечеру пятницы в Петербург вернутся дожди

Температура воздуха в городе +21…+23 градуса, в Ленинградской области +18…+23 градуса.

Вечером 3 июля в Петербург вернутся дожди. Погоду в пятницу сформирует промежуточный гребень антициклона, затем проявит себя очередной циклон с запада. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Ожидается облачность с прояснениями, потом пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха в городе +21…+23 градуса, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Подует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 миллиметра рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 4 июля, временами дожди, днем местами грозы. Ночью +14…+16 градусов, днем +20…+22 градуса, добавил специалист.

Ранее на Piter.TV: европейская жара пройдет мимо Петербурга. В Северной столице не будет и +30 градусов, сообщил синоптик Александр Колесов.

Фото: Piter.TV