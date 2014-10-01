До +13 градусов ожидается в Петербурге 3 апреля

Осадков в городе не предвидится.

В предстоящий четверг в Северной столице ожидается переменная облачность, которая не принесет с собой каких-либо осадков. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По данным синоптиков, столбики термометров в первой половине дня опустятся до +2...+4 градусов, местами до 0 градусов, а во второй – температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов. На побережье Финского залива местами ожидается до +8 градусов.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Напомним, что завтра утром местами в Ленинградской области ожидается слабый туман. Ветер ночью северо-западный, западный 4-9 м/с, днем западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +10...+15 градусов, на побережье местами до +8 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Фото: Piter.TV