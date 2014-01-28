В Ленобласти 3 апреля ожидается облачная погода

Днем +10...+15 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 3 апреля, ожидается переменная облачность и без осадков. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Утром местами в регионе ожидается слабый туман. Ветер ночью северо-западный, западный 4-9 м/с, днем западный, юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +10...+15 градусов, на побережье местами до +8 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Инфографика: МЧС по Ленобласти

Тем временем, последние дни марта в Санкт-Петербурге выдались необычайно теплыми, установив сразу несколько температурных рекордов. Ночная температура оказалась рекордной, составив +7,9 градуса. Это привело к тому, что среднесуточный показатель достиг +11,2 градуса, что на 2 градуса превысило предыдущий рекорд 2008 года (+9,3 градуса).

Фото: unsplash (Artem Anokhin);