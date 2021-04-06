В Петербурге 2 июля будет дождливо и прохладно

Местами осадки ожидаются сильными, по области возможна гроза.

Синоптик Михаил Леус рассказал о том, что 2 июля в Петербурге будет дождливо. Город окажется во власти небольшого, но активного циклона, получившего в Европе имя Yuna.

Местами осадки ожидаются сильными, по области возможна гроза. За сутки может выпасть от четверти до трети от месячной нормы июля. Температура воздуха в городе +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 752 миллиметра рт. ст., что ниже нормы.

А в пятницу местами небольшие дожди, ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

Тем временем июнь в Северной столице выдался очень теплым. Средняя температура воздуха превысила новую климатическую норму почти на 2 градуса.

Фото: Piter.TV