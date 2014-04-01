Облачно и без осадков будет в Петербурге 2 апреля

Температура воздуха днем – +9...+11 градусов.

В предстоящую среду в небе над Северной столицей ожидается переменная облачность, которая не принесет с собой каких-либо осадков, – сообщают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня покажут до +1...+3 градусов, во второй – температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов.

Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем - слабо понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра также обойдётся без существенных осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, местами до +3., днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем – слабо понижаться.

Фото: Piter.TV