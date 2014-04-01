  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 2 марта ожидается переменная облачность
Сегодня, 13:04
152
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 2 марта ожидается переменная облачность

0 0

Днем +9...+14 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 2 апреля обойдётся без существенных осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -4...+1 градус, местами до +3., днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем – слабо понижаться.

 Инфографика: МЧС по Ленобласти

Март в Петербурге завершился рекордными +14,1 °C днём и +7,9 °C ночью.

Фото: unsplash (Kasia Gajek)

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии