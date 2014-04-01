В Ленобласти 2 марта ожидается переменная облачность

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В регионе 2 апреля обойдётся без существенных осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -4...+1 градус, местами до +3., днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем – слабо понижаться.
Инфографика: МЧС по Ленобласти
Март в Петербурге завершился рекордными +14,1 °C днём и +7,9 °C ночью.
Фото: unsplash (Kasia Gajek)
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