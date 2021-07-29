До +10 градусов ожидается в Петербурге 28 марта

Существенных осадков не предвидится.

Под конец рабочей недели в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая не принесет существенных осадков, – сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По данным синоптиков, в предстоящую пятницу температура воздуха поднимется до +8...+10 градусов, местами на побережье Финского залива до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+3 градусов.

Ветер юго-западный, южный от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет меняться мало.

Напомним, что в Ленинградской области завтра обойдётся без существенных осадков, днем местами на западе пройдёт небольшой дождь, морось. Ночью на востоке местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, на востоке местами до -6, днем +8...+13 градусов, местами до +5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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