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В Ленобласти 28 марта ожидается до +13 градусов
Сегодня, 16:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 28 марта ожидается до +13 градусов

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Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области перед выходными будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 28 марта обойдётся без существенных осадков, днем местами на западе пройдёт небольшой дождь, морось. Ночью на востоке местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, на востоке местами до -6, днем +8...+13 градусов, местами до +5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: unsplash (Csaba Talaber); МЧС

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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