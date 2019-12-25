В понедельник в Петербург вернется 30-градусная жара

При переменной облачности обойдется без дождей.

В понедельник, 26 июля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует гребень антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей, а температурный фон заметно подрастет и на 2-3 градуса превысит норму. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе сегодня поднимутся до +27…+29 градусов. В Ленобласти ожидается +25…+30 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Михаил Леус добавил, что во вторник жаркая погода продолжится. Завтра в городе будет +30…+32 градусов. В среду воздух прогреется до +29…+31 градусов, но во второй половине дня пройдет дождь с грозой. В четверг похолодает до +22…+24 градусов.

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