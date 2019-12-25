Ночью на Садовой улице тушили пожар в кафе "Хебаб"

С огнем боролись десять спасателей и две единицы техники.

В ночь на 26 июля в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Около двух часов ночи на Садовой улице, 42, воспламенилось кафе "Хебаб". В помещении площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади пять "квадратов".

Возгорание было ликвидировано в 02:30. С огнем боролись десять спасателей и две единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали. Стражам порядка предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в пожаре на Флотской погибла женщина.

Фото: Piter.TV