Ночью на Садовой улице тушили пожар в кафе "Хебаб"

В ночь на 26 июля в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Около двух часов ночи на Садовой улице, 42, воспламенилось кафе "Хебаб". В помещении площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади пять "квадратов".
Возгорание было ликвидировано в 02:30. С огнем боролись десять спасателей и две единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали. Стражам порядка предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что в пожаре на Флотской погибла женщина.
Фото: Piter.TV
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