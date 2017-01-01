В пожаре на Флотской погибла женщина

Жильцов дома эвакуировали. Огонь потушили.

Сегодня, 25 июля, в Кронштадте произошел большой пожар, в результате которого погиб человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Запрос в диспетчерскую службы спасения поступил в 14:38. Выяснилось, что в доме № 12А по Флотской улице горит квартира площадью 60 квадратных метров. Всех жильцов подъезда срочно эвакуировали. Огонь тушили 12 спасателей и 3 спецмашины.

Пожарным удалось спасти трех соседей. В огне погибла жительница сгоревшей квартиры. Пламя ликвидировали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Лиговском проспекте жилой дом тушат 50 спасателей.

Фото: Piter.tv