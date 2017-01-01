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В пожаре на Флотской погибла женщина
Сегодня, 16:35
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В пожаре на Флотской погибла женщина

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Жильцов дома эвакуировали. Огонь потушили.

Сегодня, 25 июля, в Кронштадте произошел большой пожар, в результате которого погиб человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Запрос в диспетчерскую службы спасения поступил в 14:38. Выяснилось, что в доме № 12А по Флотской улице горит квартира площадью 60 квадратных метров. Всех жильцов подъезда срочно эвакуировали. Огонь тушили 12 спасателей и 3 спецмашины. 

Пожарным удалось спасти трех соседей. В огне погибла жительница сгоревшей квартиры. Пламя ликвидировали. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Лиговском проспекте жилой дом тушат 50 спасателей. 

Фото: Piter.tv

Теги: кронштадт, пожар, флотская улица
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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