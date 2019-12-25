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24 июля будет дождливо. Температура воздуха не превысит 23 градуса
Сегодня, 8:48
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

24 июля будет дождливо. Температура воздуха не превысит 23 градуса

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К понедельнику немного потеплеет.

В воскресенье, 24 июля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и облачность. Город будет ощущать влияние тыловой части циклона, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура будет близка к климатической норме. Воздух прогреется только до +21...+23 градусов. Порывы западного ветра составят 3-8 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм рт.ст.

Понедельник тоже будет дождливым, но более теплым. 

Ранее стали известны районы, в которых прошли ливни в субботу.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, прогноз, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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