24 июля будет дождливо. Температура воздуха не превысит 23 градуса

К понедельнику немного потеплеет.

В воскресенье, 24 июля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и облачность. Город будет ощущать влияние тыловой части циклона, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура будет близка к климатической норме. Воздух прогреется только до +21...+23 градусов. Порывы западного ветра составят 3-8 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм рт.ст.

Понедельник тоже будет дождливым, но более теплым.

Ранее стали известны районы, в которых прошли ливни в субботу.

Подписывайтесь на нашу страничку в "ВКонтакте" и Telegram.

Фото: Piter.tv